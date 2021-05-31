Українська журналістка та екс-народний депутат Світлана Заліщук обійняла посаду радника голови компанії Нафтогаз України Юрія Вітренка. Заліщук працюватиме над міжнародними напрямами, зокрема над протидією будівництву російського трубопроводу Північний потік-2.

Новопризначена радниця Вітренка поділилася, що у команди наразі є кілька варіантів зупинки будівництва газогону. Світлана Заліщук планує зосередитися на співпраці з міжнародними партнерами та мобілізації всіх гілок влади.

До нової посади у Нафтогазі Заліщук працювала радницею Ольги Стефанішиної – віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Перед цим вона була радницею прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Вітренко очолив Нафтогаз

Наприкінці квітня державну компанію Нафтогаз очолив Юрій Вітренко, який виконував обов’язки міністра енергетики України.

Вітренко змінив на посаді Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року. Крім того, у Нафтогазі відбулися значні кадрові зміни, деякі люди звільнилися. Детальніше про зміни у Нафтогазі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Світлана Заліщук

Фото: Світлана Заліщук