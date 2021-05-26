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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Кадровые изменения в Нафтогазе: кого назначили и кто ушел из компании

Кадровые изменения в Нафтогазе: кого назначили и кто ушел из компании

В руководстве НАК Нафтогаз Украины произошли кадровые изменения. Мирона Василика и Романа Супруна назначили советниками главы. В то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию.

Мирон Василик будет заниматься вопросами расширения сотрудничества Нафтогаза с международными организациями.

Роман Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами.

— Ожидается, что командное взаимодействие Василика, Супруна и других ответственных сотрудников группы Нафтогаз позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта Северный поток-2, в отношении которого с марта текущего года интенсивность сопротивления ощутимо уменьшилась, — пишет пресс-служба компании.

В то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин завершили свою работу в компании.

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