Кадровые изменения в Нафтогазе: кого назначили и кто ушел из компании

В руководстве НАК Нафтогаз Украины произошли кадровые изменения. Мирона Василика и Романа Супруна назначили советниками главы. В то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию.

Мирон Василик будет заниматься вопросами расширения сотрудничества Нафтогаза с международными организациями.

Роман Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами.

— Ожидается, что командное взаимодействие Василика, Супруна и других ответственных сотрудников группы Нафтогаз позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта Северный поток-2, в отношении которого с марта текущего года интенсивность сопротивления ощутимо уменьшилась, — пишет пресс-служба компании.

В то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин завершили свою работу в компании.

Смена руководства Нафтогаза

28 апреля 2021 года Кабмин провел заседание общего собрания акционеров Нафтогаза и признал деятельность компании в течение 2020 года неудовлетворительной.

Из-за этого уволили главу правления Андрея Коболева. Члены Наблюдательного совета заявили о добровольной отставке.

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