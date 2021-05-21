Нафтогаз работает над трехлетним тарифом на газ для потребителей — Шмыгаль

Компания Нафтогаз работает над тем, чтобы предложить для украинцев трехлетний тариф на газ, условия которого могут быть еще лучше, чем у годового тарифа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

— Нафтогаз работает над другими продуктами. Например, над трехлетним тарифом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на один месяц. Потребители могут выбирать для себя различные варианты, — отметил он.

Также Денис Шмыгаль напомнил, что с 1 мая в Украине заработал годовой тариф на газ, в рамках которого Нафтогаз установил для своих клиентов цену на уровне 7,96 грн за куб. м.

Годовые цены на газ в Украине

С 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года для украинцев начали действовать годовые цены на газ. На них автоматически перевели всех потребителей, которые пользовались месячными ценами и колебались в зависимости от сезона.

Поэтому с мая кубометр газа будет стоить одинаково ежемесячно: как зимой, так и летом.