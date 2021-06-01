Украина готова выступить партнером в строительстве собственного НПЗ – Офис президента

Украина проводит переговоры с инвесторами и готова выступить партнером в проекте создания собственного нефтеперерабатывающего завода.

Но прежде всего нужно гарантировать, что поставки нефти не будут зависеть от политической ситуации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— У нас есть идея относительно собственного завода по переработке нефти. Это большая инвестиция. Мы говорили с несколькими инвесторами, но и государство тоже готово вложить деньги в такое предприятие. В то же время нам нужно понять, каким образом мы будем получать нефть, чтобы не зависеть от каких-либо политических ситуаций, — отметил он.

По словам Тимошенко, наличие НПЗ позволит полностью обеспечить поставки битума для проекта Большого строительства. Поскольку сегодня благодаря дешевой логистике крупнейшим его импортером является Беларусь.

Также Кирилл Тимошенко добавил, что в рамках Большого строительства Украина готова построить новые нефтяные и газовые терминалы на Черном море. Предварительные договоренности уже даже есть с Катаром.

Добыча газа

Накануне глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Украина способна полностью обеспечить себя газом собственной добычи и таким образом снизить рыночные цены на продукт.

По его словам, новая стратегия отечественной газодобычи базируется на активной разработке месторождений, в частности Черноморского шельфа, а также перспективных участков на суше.

Кроме того, в планах — улучшение показателей добычи из старых истощенных месторождений.