Рыночные цены на газ в Украине могут снизить — Витренко назвал условия

Украина способна полностью обеспечить себя газом собственной добычи и таким образом снизить рыночные цены на газ.

Об этом Фактам ICTV сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, новая стратегия отечественной газодобычи базируется на активной разработке месторождений, в частности Черноморского шельфа, а также перспективных участков на суше.

Кроме того, в планах — улучшение показателей добычи из старых истощенных месторождений. Поэтому в комплексе национальная компания планирует добиться роста добычи газа уже в 2022 году.

Также Юрий Витренко добавил, что именно достаточный объем добычи собственного газа и его эффективное потребление позволят в перспективе отказаться от импорта ресурса из-за границы, что будет стимулировать снижение цен.

— Рыночный уровень цен будет ниже. Если мы экспортируем — это экспортный паритет. Если мы импортируем — это импортный паритет. Импортный паритет — выше, экспортный — ниже. Нам нужно, с точки зрения национальной задачи, сделать так, чтобы рыночная цена была на уровне экспортного паритета. Это лучше для людей и для экономики.

По словам главы Нафтогаза, в сочетании с конкуренцией между поставщиками достаточное предложение украинского газа на рынке в конце концов приведет к его удешевлению.

Накануне Юрий Витренко заявил, что выступает за экономически обоснованные цены на газ. Поэтому Нафтогаз будет создавать необходимые условия, чтобы уровень цены был ниже.

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