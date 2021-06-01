Україна готова виступити партнером у будівництві власного НПЗ – Офіс президента

Україна проводить переговори з інвесторами і готова виступити партнером у проекті створення власного нафтопереробного заводу.

Але передусім потрібно гарантувати, що постачання нафти не залежатимуть від політичної ситуації. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– У нас є ідея щодо власного заводу з переробки нафти. Це велика інвестиція. Ми говорили з декількома інвесторами, але і держава теж готова вкласти гроші в таке підприємство. Водночас нам потрібно зрозуміти, у який спосіб ми отримуватимемо нафту, щоб не залежати від будь-яких політичних ситуацій, – зазначив він.

За словами Тимошенка, наявність НПЗ дозволить повністю гарантувати поставки бітуму для проекту Великого будівництва. Оскільки сьогодні завдяки дешевшій логістиці найбільшим його імпортером є Білорусь.

Також Кирило Тимошенко додав, що в межах Великого будівництва Україна готова побудувати нові нафтові і газові термінали на Чорному морі. Попередні домовленості вже навіть є з Катаром.

Видобуток газу

Напередодні очільник Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Україна здатна повністю забезпечити себе газом власного видобутку і у такий спосіб знизити ринкові ціни на продукт.

За його словами, нова стратегія вітчизняного газовидобутку базується на активній розробці родовищ, зокрема Чорноморського шельфу, а також перспективних ділянок на суходолі.

Крім того, в планах – покращення показників видобування зі старих виснажених родовищ.