Курс валют НБУ на 9 июня 2021 года в Украине

9 мая доллар немного подешевел по сравнению с прошлым днем. Стоимость американской валюты составляет 27,17 грн, тогда как накануне доллар стоил 27,19 грн.
Зато евро пошло на подъем и вместо 33,07 грн стоит 33,11 грн.
Закрепился и польский злотый, валюта подорожала на 1 копейку, а российский рубль поднялся с 3,73 грн до 3,75 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 08.06:
- $ 1 — 27,17 грн;
- € 1 — 33,11 грн;
- 1 польский злотый — 7,41 грн;
- 10 российских рублей — 3,75 грн.
Курс доллара в июне
По прогнозам экономистов, курс гривны к иностранным валютам в июне будет стабильным, несмотря на то, что в конце мая наблюдались его заметные колебания.
По словам экономиста Александра Хмелевского, доллар будет стоить в пределах 27,35-28 грн, а евро — в пределах 33-35 грн. Также эксперт отметил, что валютные резервы НБУ остаются высокими.
Подробнее о колебаниях курса валют в июне 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.