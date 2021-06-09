Курс валют НБУ на 9 июня 2021 года в Украине

9 мая доллар немного подешевел по сравнению с прошлым днем. Стоимость американской валюты составляет 27,17 грн, тогда как накануне доллар стоил 27,19 грн.

Зато евро пошло на подъем и вместо 33,07 грн стоит 33,11 грн.

Закрепился и польский злотый, валюта подорожала на 1 копейку, а российский рубль поднялся с 3,73 грн до 3,75 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 08.06:

$ 1 — 27,17 грн;

€ 1 — 33,11 грн;

1 польский злотый — 7,41 грн;

10 российских рублей — 3,75 грн.

Курс доллара в июне

По прогнозам экономистов, курс гривны к иностранным валютам в июне будет стабильным, несмотря на то, что в конце мая наблюдались его заметные колебания.

По словам экономиста Александра Хмелевского, доллар будет стоить в пределах 27,35-28 грн, а евро — в пределах 33-35 грн. Также эксперт отметил, что валютные резервы НБУ остаются высокими.

Подробнее о колебаниях курса валют в июне 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.