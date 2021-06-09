Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Зінов'єва |

Доллар подешевел, евро пошло на подорожание курс валют в Украине 9 июня

Курс валют

9 мая доллар немного подешевел по сравнению с прошлым днем. Стоимость американской валюты составляет 27,17 грн, тогда как накануне доллар стоил 27,19 грн.

Зато евро пошло на подъем и вместо 33,07 грн стоит 33,11 грн.

Закрепился и польский злотый, валюта подорожала на 1 копейку, а российский рубль поднялся с 3,73 грн до 3,75 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 08.06:

  • $ 1 — 27,17 грн;
  • € 1 — 33,11 грн;
  • 1 польский злотый — 7,41 грн;
  • 10 российских рублей — 3,75 грн.

Курс валют НБУ на 9 июня 2021 года в Украине

Курс доллара в июне

По прогнозам экономистов, курс гривны к иностранным валютам в июне будет стабильным, несмотря на то, что в конце мая наблюдались его заметные колебания.

По словам экономиста Александра Хмелевского, доллар будет стоить в пределах 27,35-28 грн, а евро — в пределах 33-35 грн. Также эксперт отметил, что валютные резервы НБУ остаются высокими.

Подробнее о колебаниях курса валют в июне 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка