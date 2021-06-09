Курс валют НБУ на 9 червня 2021 року в Україні

9 травня долар трохи здешевшав порівняно із минулим днем. Вартість американської валюти становить 27,17 грн, тоді як напередодні долар коштував 27,19 грн.

Натомість євро пішло на здорожчання і замість 33,07 грн коштує 33,11 грн.

Закріпився і польський злотий, валюта здорожчала на 1 копійку, а російський рубль піднявся із 3,73 грн до 3,75 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 08.06:

$1 – 27,17 грн;

€1 – 33,11 грн;

1 польський злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Курс долара у червні

За прогнозами економістів, курс гривні до іноземних валют у червні буде стабільним, незважаючи на те, що наприкінці травня спостерігались його помітні коливання.

За словами економіста Олександра Хмелевського, долар коштуватиме в межах 27,35-28 грн, а євро – в межах 33-35 грн. Також експерт наголосив, що валютні резерви НБУ залишаються високими.

Детальніше про коливання курсу валют у червні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.