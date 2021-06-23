Шмыгаль раскрыл подробности земельной реформы: кто получит приоритет

Аграрии, длительное время работавшие на земельных участках, будут иметь приоритетное право их выкупа.

Об этом в среду, 23 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

— В то же время все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона, — подчеркнул чиновник.

По его словам, Кабинет министров внес изменения в порядок ведения Госреестра прав на недвижимость, чтобы обеспечить корректную процедуру продажи и оформления прав на землю.

Глава правительства также поручил Минагропрому проинформировать население о всех преимуществах земельной реформы.

Помимо прочего, Шмыгаль обратил внимание, что необходимо развивать систему мелиорации, поскольку жара в последние годы создает постоянный риск засухи, а следственно и потери урожая.

Как будет происходить земельная реформа

С 1 июля в Украине вступает в силу новый закон о рынке земли.

Реформа будет происходить в два этапа – на первом участки смогут купить только физлица, тогда как на втором – разрешат приобретать наделы предприятиям.

О том, разрешать ли покупку земли иностранцами, украинцы примут решение на референдуме.