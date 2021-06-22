Продаже земельных паев: как будет происходить реформа

С 1 июля будет отменен мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Таким образом, владельцы паев смогут продавать свои наделы.

Введение рынка земли ни к чему не обязывает, а лишь дает возможность землевладельцем самостоятельно распоряжаться своей собственностью.

Подробнее о том, кто сможет приобрести землю, сколько и по какой цене читайте в материале Фактов ICTV.

Постепенное введение рынка земли

Чтобы все смогли привыкнуть и понять, как работает рынок земли – реформу проводят в несколько этапов.

Сначала купить угодья смогут только физлица, и то — не более ста гектаров в одни руки. Речь идет лишь о паях – продавать государственную и муниципальную землю – запрещено.

Первый этап реформы

Владелец одной из агрофирм на Черкащине Алексей Васильченко считает проведение реформы – позитивным шагом.

Фермер, который выращивает корм для скота на восьми тысячах гектаров земли, которая находится у него в аренде, уверен – таким образом украинцы получат право распоряжаться своей собственностью.

При этом мнение предпринимателя разделяют не все землевладельцы. В частности, директор местного дома культуры Любовь Шеремет, которая также владеет несколькими паями, считает, что село развивается благодаря тому, что фермер — местный.

— Значительная часть бюджета нашей ОТГ — поступления от аренды земли. Агрофирма построила за свой счет церковь, отблагодарив таким образом село. Ее владелец — здешний и сам заинтересован в хорошем к себе отношении арендодателей. А так – приедет богатый дяденька, скупит земли и уедет, — считает она.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко призывает землевладельцев не продавать свои паи, а сдавать их в аренду. По его словам, земля постоянно дорожает и является лучшим банковским депозитом.

По его словам, в первую очередь земельная реформа касается не торговли наделами, а в открытии реестров чтобы проверить, кто безвозмездно пользовался землей все эти годы, а кто незаконно вывел ее в частную собственность.

Кроме того, украинскую землю не смогут купить иностранцы, а предоставлять ли им такое право в будущем граждане страны решат на референдуме. Независимо от результатов волеизъявления россияне и люди, находящиеся под санкциями, приобрести участки не смогут.

Неприкосновенными также останутся участки, расположенные на расстоянии до 50 км от границы.

Цены за паи будут устанавливаться на рыночной основе. При этом государство установит нижний порог в размере от 27 тысяч гривен за гектар.

Второй этап реформы

Второй этап земельной реформы начнется 1 января 2024 года. Тогда уже приобретать паи смогут и юридические лица. Но – при этом для одного предприятия будет установлен порог в размере 10 тысяч гектаров.

Таким образом крупные агрохолдинги не смогут приобретать огромные земельные угодья.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.