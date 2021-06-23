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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Шмигаль розкрив подробиці земельної реформи: хто отримає пріоритет

Денис Шмигаль

Аграрії, які тривалий час працювали на земельних ділянках, матимуть пріоритетне у праві їхнього викупу.

Про це в середу, 23 червня, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

– У той же час всі угоди купівлі-продажу будуть перевірятися на дотримання вимог закону, – наголосив чиновник.

За його словами, Кабінет міністрів змінив порядок ведення Держреєстру прав на нерухомість, аби забезпечити коректну процедуру продажу та оформлення прав на землю.

Очільник уряду також доручив Мінагропрому проінформувати населення щодо всіх переваг запровадження земельної реформи.

Крім іншого, Шмигаль звернув увагу, щодо необхідності розвивати систему меліорації, оскільки спека останніми роками створює постійний ризик посухи, та як наслідок – втрати врожаю.

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Як буде відбуватися земельна реформа

З 1 липня в Україні набирає чинності новий закон про ринок землі.

Реформа відбуватиметься в два етапи – на першому ділянки зможуть купити тільки фізособи, тоді як на другому – дозволять купувати наділи підприємствам.

Про те, чи дозволяти купівлю землі іноземцями, українці приймуть рішення на референдумі.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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