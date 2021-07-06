С 6 июля в Украине заработала автоматическая система списания долгов. С банковских счетов украинцев могут автоматически снимать деньги за неуплаченные коммунальные услуги и штрафы. Раньше это работало только в случае неуплаты алиментов.

Факты ICTV разобрались, как будет работать автоматическое списание долгов, за что будут забирать деньги и будут ли об этом заранее предупреждать граждан.

Автоматическое списание долгов — как это работает и что было раньше

23 марта Министерство юстиции Украины издало приказ, согласно которому банки могут автоматически списывать долги со счетов физических и юридических лиц, если этого требует исполнитель. После информационного запроса финансовые учреждения должны предоставить полную информацию о счете человека, в частности назвать сумму, которая на нем хранится.

Коммуникация будет происходить в электронном формате — с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

Ранее наличие долга требовалось доказать в суде, после этого государственный или частный исполнитель обращался ко всем 73 банкам, работающим в Украине, чтобы определить, где открыт счет у должника и сколько на нем денег.

Тогда все было в пользу должника — банки отказывались раскрывать такие данные, аргументируя это банковской тайной. Да и вообще процесс был довольно бюрократическим — пока решение примут, человек мог снять все деньги с карты.

Сейчас этому пришел конец — в феврале Национальный банк изменил правила, и теперь финансовые учреждения обязаны предоставлять всю необходимую информацию. Также в процедуре убрали бюрократическую составляющую — теперь списать средства можно будет в несколько кликов на компьютере, процесс может занять даже до двух часов.

У кого и за что могут списать средства

Средства будут списывать с лиц, попавших в Единый реестр должников. По состоянию на апрель 2021 года в систему было внесено более 5,5 млн должников-физических лиц.

Списать средства со счетов граждан могут за:

неуплату коммунальных услуг;

штрафы, в том числе за нарушение правил дорожного движения;

задолженность по неуплате алиментов.

Также арест могут наложить на счета, куда начисляется стипендия, зарплата или пенсия. Но в таком случае есть нюансы, рассказывает Андрей Арсирий, адвокат АО CREDENCE.

— Взыскание можно проводить на заработную плату, пенсию, стипендию и любые другие доходы должника, но это возможно только в случае отсутствия у человека других средств и имущества для полного погашения долга. Кроме того, обращение взыскания на такие средства проводится по отдельному порядку, а доля отчислений с заработной платы не может превышать 20%.

Порядок автоматического списания долгов

Перед тем, как списывать средства, сначала наличие задолженности должен признать соответствующий орган. После этого на основании соответствующего документа открывается исполнительное производство.

— Таким документом может быть и решение суда, и исполнительная надпись нотариуса, и постановление о наложении взыскания за нарушение правил дорожного движения, и другие, — объясняет эксперт.

Если после решения лицо или компания не может добиться возврата средств, за дело берется Государственная исполнительная служба или частный исполнитель.

Исполнитель — частный или государственный — создает требование на раскрытие данных в банковские учреждения с помощью АСИП. Информационные системы банков (ИСБ) должны в течение часа выполнить запрос и отправить его в АСИП. В случае отказа необходимо сформировать сообщение с объяснением причин. Исполнитель получает данные, в каких банках открыт счет должника, и направляет туда постановление об аресте средств. Финансовое учреждение получает постановление и арестовывает средства гражданина. Исполнитель с помощью системы направляет банкам требование, как нужно списать средства.

Какие банки могут автоматически списывать долги

Чтобы инициатива начала функционировать должным образом, нужно, чтобы к ней присоединились все банковские учреждения. Таких в Украине 73.

Официально к системе присоединились семь банков. Это:

ПриватБанк;

Универсал Банк (Монобанк);

Индустриалбанк;

ПроКредит Банк;

ТАСкомбанк;

ОКСИ банк;

Банк Восток.

По данным Минюста, по состоянию на апрель 44 финансовых учреждения подключились к тестовому формату, а еще 11 находятся на стадии консультаций.

Как предотвращать списание средств со своего счета

Списать долг могут только в случае открытия исполнительного производства. Если это произойдет, человек обязательно об этом узнает.

— Если в отношении человека открыто исполнительное производство, то он с большой вероятностью об этом узнает, ведь в адрес его регистрации обязательно поступит не один документ исполнительного производства, — рассказывает адвокат Андрей Арсирий.

Существует несколько платформ, на которых можно самостоятельно это проверить и в случае чего потом выплатить средства.

Проверить долг:

Погасить задолженность можно:

в любом банке;

с помощью сервиса Дія;

через компьютер или телефон с помощью онлайн-банкинга;

с помощью банковского терминала, предварительно узнав реквизиты Государственной исполнительной службы;

на портале Онлайн-дом юстиции в разделе Исполнительные производства;

на сайте АСИП, если у вас есть постановление об открытии исполнительного производства против вас.

Если с вашего счета списали средства безосновательно, вы всегда можете обратиться в суд.

— Любые действия исполнителя можно обжаловать в суде. Если при осуществлении таких действий исполнителем были допущены нарушения, суд может признать их противоправными, — говорит эксперт.

Фото: Министерство юстиции