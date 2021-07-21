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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Подорожание электроэнергии для населения неизбежно – глава НКРЭКУ

Лічильник електроенергії

Повышение тарифов на электроэнергию для населения возможно уже в ближайшем будущем, правительство обсуждает варианты, но какой выберет и когда именно, пока неизвестно, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

– У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу, – сказал он.

Тарасюк считает, что тарифы необходимо привести к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременно предоставить адресную помощь тем, кто в этом нуждается.

– Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного, – подытожил глава НКРЭКУ.

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Сейчас в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – 1,68 грн/кВт-час. Повышение цен планировалось с 1 июля, но потом Кабмин отложил его до августа.

При этом в Минэнерго анонсировали снижение цены на электричество для тех, кто потребляет в месяц менее 100 кВт-час.

Источник: Економічна правда

Фото: Dreamstime

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