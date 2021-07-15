Нічні дзвінки і залякування – у минулому: як закон про колекторів захищатиме боржників

З 14 липня в Україні набуває чинності новий закон про захист боржників від колекторів. Очікується, що він суттєво змінить правила гри на ринку.

Адже, згідно з інформацією Офісу президента, сьогодні в Україні нараховується понад 200 так званих колекторських компаній, до послуг яких звертаються фінансові установи у випадках простроченої заборгованості у своїх клієнтів.

Проте ця сфера в Україні залишається погано врегульованою на законодавчому рівні, тому колектори нерідко діють із порушеннями законодавства.

Що змінить новий закон про колекторів, які права має боржник і як не потрапити на гачок колекторських компаній – читайте у нашому матеріалі.

Нові правила поведінки для колекторів

Як і раніше, у колекторів буде можливість телефонувати боржникам і надсилати їм текстові або голосові повідомлення. Але варто врахувати, що кількість телефонних дзвінків обмежується двома.

А от на особисту зустріч колектори можуть розраховувати з 09.00 до 19.00 за умови, що позичальник на це згоден.

Під час першого спілкування з боржником представник колекторської компанії повинен назвати своє ім’я, назву фірми, суму простроченої заборгованості, а також правову підставу свого звернення.

Після цього боржник може вимагати відповідні документи у кредитодавця, який повинен їх надати протягом семи робочих днів.

Згідно із новим законом, колекторам заборонено:

телефонувати боржникам з 20.00 до 09.00, а також у вихідні та святкові дні;

вимагати від близьких осіб позичальника взяти на себе його борг;

чинити тиск, погрожувати людині та шантажувати її;

приховувати номер телефону або адресу, з якої пишуть;

розміщувати відомості або повідомляти третім особам про наявність заборгованості;

вводити в оману щодо наслідків невиконання зобов’язань або розміру заборгованості;

телефонувати роботодавцю, сусідам, родичам.

Крім того, вони повинні фіксувати кожну взаємодію з боржником за допомогою відео або звукозапису. Ці матеріали необхідно зберігати протягом трьох років.

Зміни на ринку

Одним із ключових нововведень є те, що тепер колекторський ринок підпорядковуватиметься Нацбанку. Для цього ним було створено спеціальний реєстр. З 14 липня до 13 серпня всі колекторські компанії повинні зареєструватися в ньому, інакше їм заборонять діяльність.

Для цього потрібно подати в НБУ бізнес-план, інформацію про керівників та працівників компанії, які взаємодіють із боржниками (вони мають відповідати кваліфікаційним вимогам), інформацію щодо власників істотної участі (10% і більше) та про структуру власності. Реєстр буде відкритим.

Крім того, Національний банк України встановив кваліфікаційні вимоги до ділової репутації та профпридатності, яким повинні відповідати співробітники колекторських компаній. Вони передбачають, що співробітник повинен:

мати достатній рівень знань законодавства Про захист прав споживачів та захист персональних даних;

не мати судимості.

За порушення прав споживачів колекторськими компаніями та невідповідність їхніх співробітників вимогам НБУ можуть застосувати такі заходи:

письмове застереження з вимогою виправити помилку;

штраф для кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії;

тимчасова заборона колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості;

виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній;

тимчасову зупинку або анулювання ліцензії кредитодавця або нового кредитора.

Покарання для недобросовісних колекторів

Виконання нового закону про колекторів контролюватиме Нацбанк. Він може не лише штрафувати колекторів, а й вимагати звільнення конкретних співробітників.

Так, якщо колектор порушить етичні норми поведінки під час спілкування із боржником, то він може отримати штраф у розмірі 51-102 тис. грн. Якщо ж Нацбанк зафіксує більше двох порушень правил за рік, то колекторську фірму виключатимуть з реєстру.

Якщо ж банк залучить до повернення боргів колектора не з реєстру, то може отримати штраф у розмірі 85-136 тис. грн або втратити ліцензію.

Які права повинен знати боржник

Юрист адвокатського об’єднання CREDENCE Інна Поповкіна у коментарі Фактам ICTV пояснює: передусім новий закон передбачає, що кредитодавець зобов’язаний проінформувати позичальника про можливість залучення колекторської компанії у разі непогашення заборгованості вчасно.

Крім того, йому забороняється залучати колекторську компанію, якщо умовами договору про споживчий кредит не передбачене таке право.

– Важливим положенням, спрямованим на захист споживачів, є передбачення обов’язку здійснення контролю за діяльністю колекторських компаній з боку кредиторів та за діяльністю кредиторів і колекторських компаній з боку НБУ. Така вимога сприятиме мінімізації ризику недобросовісної діяльності таких фірм та ефективнішому дотриманню прав боржників, – говорить фахівець.

Як не потрапити в ситуацію, коли колектори намагаються “вибити” гроші?

Юрист Інна Поповкіна радить: передусім потрібно уважно вивчити умови кредитного договору, оскільки колектори не мають права вимагати погашення заборгованості у інший спосіб, аніж це передбачено законом або угодою.

Крім того, не можна забувати, що у разі виникнення заборгованості перед кредитором під удар колекторської діяльності можуть потрапити рідні та близькі боржника. Тож необхідно переконатись, що у відповідному договорі не згадується ніхто з них.

– У разі порушення колекторами вимог щодо взаємодії з боржником доречно звернутися до Національного банку України. Але якщо колекторська компанія намагається вам нашкодити у фізичний спосіб, посягає на ваше майно тощо, то, безперечно, необхідно звертатись за допомогою до правоохоронних органів та суду, – зазначає юрист.

Як розрахувати співмірну з доходами суму кредиту?

Голова Ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України Роман Бабіцький у коментарі Фактам ICTV наголошує: позичальник повинен пам’ятати, що, окрім відсотків, які потрібно буде виплачувати щомісяця, може бути нарахована пеня. На її розмір також варто звертати увагу.

Експерт радить обирати перевірені компанії, що надають кредити, та слідкувати за відсотками.

– Щоб не стати жертвою кредитної афери, передусім обирайте перевірені організації. Переважно ними є банки. По-друге, уважно читайте договір. Якщо не впевнені у ньому або маєте сумніви, краще порадитися з юристами, – додає він.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначає: якщо без кредиту ніяк не обійтися, краще його брати в банку. Там ризики шахрайства дещо менші, порівняно з фінансовими установами та кредитними спілками.

Також він радить українцям, які беруть кредит, порахувати, щоб щомісячні платежі за ним, включаючи погашення основної суми та відсотків, не перевищували 20% від щомісячних доходів. Інакше під час погашення кредиту можуть виникнути проблеми.

Крім того, варто враховувати, що кредитна установа може змінити умови угоди, підвищивши відсотки, змінивши порядок погашення кредиту, запровадивши нові штрафи, що теж може призвести до проблем із виплатою боргу.

У прес-службі одного з банків у коментарі Фактам ICTV говорять, що витрати на обслуговування та погашення кредиту не повинні перевищувати половини доходу. Краще, якщо ця цифра буде меншою за 30-40%. Але дуже важливо під час розрахунку виходити з реальних показників.

Це стосується як доходів та звичайних витрат, так і вартості кредиту. Часто позичальники переоцінюють свої можливості та схильні недооцінювати щомісячні розходи. Проте вартість кредиту розраховується із припущенням, що позичальник сумлінно виконує зобов’язання.

У разі прострочення більша частина кредиторів застосовує штрафні санкції, що може суттєво збільшувати фінансове навантаження на позичальника. Тому дуже важливо не допускати таких ситуацій та своєчасно вносити усі платежі.