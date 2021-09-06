Державний ПриватБанк вперше продасть колекторським компаніям права на безнадійні карткові кредити на суму понад 700 млн грн. Їм запропонують понад 90 тис. безнадійних кредитів.

Як повідомляє прес-служба банку, права вимоги на кредити запропонують на голландському аукціоні. Вони включають тільки тіло кредиту та нараховані відсотки.

До участі в конкурсі будуть допущені професійні компанії, які відповідають новим законодавчим вимогам і стандартам етики колекторів.

Йдеться виключно про кредити, класифіковані як безнадійні. Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами, щоб вони погасили заборгованість.

– Зараз аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальший супровід портфеля з урахуванням судових зборів перевищують очікувану ціну продажу, – зазначили в банку.

Портфель для продажу включає кредити, списані коштом сформованих резервів під кредитні збитки. Водночас позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, крім заборгованості по кредитній карті.

Нагадаємо, з 14 липня в Україні набрав чинності новий закон про захист боржників від колекторів. Очікується, що він істотно змінить правила гри на ринку.

Що змінить новий закон про колекторів, які права має боржник і як не потрапити на гачок колекторських компаній – читайте в нашому матеріалі.

Джерело: ПриватБанк