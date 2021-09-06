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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

ПриватБанк продасть колекторам понад 90 тис. безнадійних кредитів

ПриватБанк продасть колекторам понад 90 тис. безнадійних кредитів

Державний ПриватБанк вперше продасть колекторським компаніям права на безнадійні карткові кредити на суму понад 700 млн грн. Їм запропонують понад 90 тис. безнадійних кредитів.

Як повідомляє прес-служба банку, права вимоги на кредити запропонують на голландському аукціоні. Вони включають тільки тіло кредиту та нараховані відсотки.

До участі в конкурсі будуть допущені професійні компанії, які відповідають новим законодавчим вимогам і стандартам етики колекторів.

Йдеться виключно про кредити, класифіковані як безнадійні. Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами, щоб вони погасили заборгованість.

– Зараз аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальший супровід портфеля з урахуванням судових зборів перевищують очікувану ціну продажу, – зазначили в банку. 

Портфель для продажу включає кредити, списані коштом сформованих резервів під кредитні збитки. Водночас позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, крім заборгованості по кредитній карті.

Нагадаємо, з 14 липня в Україні набрав чинності новий закон про захист боржників від колекторів. Очікується, що він істотно змінить правила гри на ринку.

Що змінить новий закон про колекторів, які права має боржник і як не потрапити на гачок колекторських компаній – читайте в нашому матеріалі.

Джерело: ПриватБанк

Фото: Depositphotos

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