Ціна на газ у Європі б’є історичні рекорди і перевищила вже $842,5 за тисячу кубометрів. Проте це не вплине на вартість блакитного палива для українських споживачів протягом опалювального сезону. Чому – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив у коментарі Фактам ICTV.

Україна добуває достатньо власного газу, щоб не залежати від європейського ринку, принаймні, у забезпеченні потреб ЖКГ та побутових споживачів.

За словами експерта, щорічно країна споживає 28-29 млрд кубометрів газу, з яких 14 млрд – від Укргазвидобування, і 5,5-6 млрд – від приватних компаній.

– Для потреб населення і комунального господарства використовується близько 13,5 млрд кубометрів. Тобто газу, який видобуває компанія Укргазвидобування, повністю вистачає, – наголосив Олег Пендзин.

Тому, коментуючи заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що ціна на газ для побутових споживачів не перевищуватиме 7,96 грн за 1 куб. м, незважаючи на фантастичне зростання цін на європейському ринку, експерт запевнив, що це справді так, і немає підстав для їх підвищення.

– Більш того, пряма собівартість українського газу на сьогодні – від $50 до $120 за тисячу кубометрів. Це десь 3,5 тис. грн, максимум. Нафтогаз продає блакитне паливо для ЖКХ по 7,44 грн за 1 куб. м, а для населення – по 7,96 за 1 куб. м. Інша справа, що українська промисловість сидить на газі по 20 грн за 1 куб. м, і ми як споживачі, ідучи в магазин, купляємо хліб, олію та все інше, де закладена саме ця ціна газу, – додав він.

За його словами, усім доводиться доплачувати, бо хліб не спечете без газу, і олію не зробите без енергоносіїв.

У ситуації навколо Північного потоку-2 Пендзин погоджується з більшістю міжнародних аналітиків, які кажуть, що підвищення цін на газ у Європі прискорить сертифікацію російського газопроводу.

– Для росіян газ – це не економіка, а геополітика, спосіб гібридної війни з Європою. Тому що основним постачальником газу в ЄС є Росія. З огляду на те, що РФ у літні місяці давала газ виключно за довгостроковими контрактами, не забезпечуючи спотовий ринок, з якого і відбувається закачка газу у сховища, його ціна сильно підскочила, і далі продовжує зростати. Це є тиском на європейців, щоб вони швидше сертифікували Північний потік-2, – сказав експерт.

Більш того, Пендзин вважає, Росія дотисне Європу, і сертифікація ПП-2 відбудеться раніше, після чого ціна значно знизиться.

– Я гарантую, що наступного дня після запуску Північного потоку-2 європейський газ коштуватиме $320 за тисячу кубів, – підсумував експерт.

Зростання цін на газ у Європі

15 вересня ціна на газ у Європі на лондонській біржі ICE Futures сягнула $842,5 за тисячу кубометрів, що є історичним максимумом. З початку вересня вона зросла більш як на 30%.

Головна причина – відмова Газпрому бронювати додаткові потужності українського транзиту, щоб дотиснути Європу для прискорення сертифікації газопроводу Північний потік-2.