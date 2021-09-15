Исторический рекорд: цена на газ в Европе превысила $842 за тысячу кубометров

На фоне снижения запасов газа в подземных хранилищах перед началом отопительного сезона цены на голубое топливо в Европе достигли исторических максимумов.

Котировки на главном хабе Европы TTF в Нидерландах утром 15 сентября достигли почти $ 842,5 за тысячу кубометров, или €68,9 за МВт.ч.

То есть с начала сентября цена на газ в Европе выросла более чем на 30%.

Среди причин роста цен — отказ Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита. Так Россия шантажирует Европу для ускорения сертификации газопровода Северный поток-2. С конца августа она прекратила закачку газа в два хранилища Германии.

13 сентября в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bundesnetzagentur) сообщили, что получили все документы на сертификацию Северного потока-2 в качестве независимого газотранспортного оператора. Их рассмотрение может растянуться на четыре месяца.

То есть до 8 сентября 2022 года Bundesnetzagentur обязано подготовить отчет. А дальше немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе.

Источник: ICE