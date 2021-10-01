Цены на продукты и услуги в Украине могут вырасти — Нацбанк

Производители прогнозируют в Украине рост цен на продукты и услуги, которыми пользуются украинцы. Они объясняют это повышением стоимости сырья и материалов для производства.

— Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание своей продукции/услуг на фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы, — отметил в отчете Национальный банк.

Соответствующие данные регулятор получил после проведения ежемесячного опроса предприятий в течение 6-23 сентября. В нем приняли участие 324 производителя.

Среди опрошенных предприятий 42,9% — компании промышленности, 29,3% — сферы услуг, 21,9% — торговли, 5,9% — строительства, 37% респондентов — крупные предприятия, 30,2% — средние, 32,7% — малые.

Накануне глава Нацбанка Кирилл Шевченко уже заявлял, что к концу 2021 года рост потребительских цен в Украине составит 9,6%. Ухудшение прогноза главный банкир страны объяснял стремительным ростом мировых цен.

Со своей стороны Минэкономики сообщило, что ожидает инфляцию около 10% по итогам года. Но в ведомстве заверили, что такой уровень практически не составляет разрушительного влияния на экономическое развитие.