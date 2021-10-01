Ціни на продукти та послуги в Україні можуть зрости – Нацбанк

Виробники прогнозують в Україні зростання цін на продукти та послуги, якими користуються українці. Вони пояснюють це підвищенням вартості сировини та матеріалів для виробництва.

– Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше здорожчання власної продукції/послуг на тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали, – зазначив у звіті Національний банк.

Відповідні дані регулятор отримав після проведення щомісячного опитування підприємств, яке відбувалося 6 до 23 вересня. У ньому взяли участь 324 виробники.

Серед опитаних підприємств 42,9% – компанії промисловості, 29,3% – сфери послуг, 21,9% – торгівлі, 5,9% – будівництва, 37% респондентів – великі підприємства, 30,2% – середні, 32,7% – малі.

Напередодні глава Нацбанку Кирило Шевченко вже заявляв, що до кінця 2021 року зростання споживчих цін в Україні становитиме 9,6%. Погіршення прогнозу головний банкір країни пояснюв стрімким зростанням світових цін.

Зі свого боку Мінекономіки повідомило, що очікує інфляцію близько 10% за підсумками року. Але у відомстві запевнили, що такий рівень практично не становить руйнівного впливу на економічний розвиток.