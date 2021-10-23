Метро на Троещину: объявлен тендер на изменение проекта Подольско-Выгуровской линии

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен планирует изменить проект Подольско-Выгуровской линии.

Соответствующий тендер на 59,61 млн грн уже объявлен в системе ProZorro, сообщает пресс-служба КП.

Победитель торгов будет обязан в течение семи месяцев разработать обновленный проект.

— Обновленный проект должен отвечать всем современным требованиям — от инклюзивности до наличия велосипедных паркингов не менее чем на 50 мест. Важно и другое требование — в пределах одного из вестибюлей или рядом со станциями будут расположены общественные санузлы, — сообщил замглавы КГГА Александр Густелев.

В частности, речь пойдет о корректировке проектной документации на строительство первого участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции Глыбочицкая до станции Радужная.

Изначально будет построен участок метрополитена на жилой массив Троещина, на котором появятся шесть станций и два пересадочных узла.

Также будут построены станции Судостроительная, Залив Десенка, Труханов остров и Радужная. Длинна участка составит почти 11 км.

Новые станции также будут оборудованы современными информационно-навигационными системами, современными туннельными эскалаторами и грузопассажирскими лифтами.

Новая ветка рассчитана на провоз 40,8 тыс. пассажиров в час.