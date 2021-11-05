На третьому поверсі адміністративної будівлі Верховної Ради України зроблять реставраційний ремонт кулуарів у місці для проведення прес-конференцій.

Про це йдеться на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України ProZorro. Ціна ремонтних робіт становитиме 41 500 003,52 грн.

За даними ЗМІ, понад 41,5 млн грн планують витратити на облаштування прес-центру: зокрема, можуть встановити довгі столи, сидіння біля вікна та стільці для гостей.

Будівля Верховної Ради розташована у центрі Києва за адресою вулиця Михайла Грушевського, 5. ТОВ Бриліантс Груп, яка виграла тендер, має виконати ремонті роботи та надати реставраційні послуги до 20 грудня 2021 року.

Очікувана вартість реставраційного ремонту становила 41 523 532 грн, а ціна угоди – 41 500 003,52 грн, тобто на 0,1% (близько 23 528, 48 грн) менше.

Тендер метрополітену

Комунальне підприємство Київський метрополітен має намір змінити проект Подільсько-Вигурівської лінії (від станції Глибочицька до станції Райдужна, у народі – метро на Троєщину).

КП оголосило тендер на 59,61 млн грн в електронній системі публічних закупівель ProZorro. Переможець тендеру має розробити новий проект протягом семи місяців.

Заступник голови КМДА Олександр Густельов заявив, що він має охоплювати наявність велосипедних паркінгів щонайменше на 50 місць та громадські санвузли у межах одного з вестибюлів або поруч зі станціями.