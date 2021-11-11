Очертания новой нормальности в мировой экономике: интервью с гендиректором КМЭФ Юрием Пивоваровым

Новая нормальность мировой экономики – terra incognita, которую эксперты пытаются найти почти два года после начала пандемии Covid-19. Каковы черты этого нового удивительного мира и где искать новые возможности для роста?

Об актуальных трендах украинского и международного бизнеса, новых фокусах внимания для инвесторов, а также актуальных стратегиях развития мы поговорили с генеральным директором Киевского международного экономического форума Юрием Пивоваровым.

— Юрий, в этом году КМЭФ прошел уже в седьмой раз, с чем хочу вас поздравить. Как думаете, в чем секрет успеха этого события, почему он находит отклик у бизнеса и общественности?

— Киевский международный экономический форум – это не просто один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов. Мы объединяем бизнес, власть и общество, чтобы обсудить ключевые экономические вопросы и глобальные тренды. Все это формирует имидж Украины на международной арене, и то, как готовы воспринимать нас партнеры и конкуренты.

Мы всегда стараемся быть в самом водовороте ключевых событий в экономике. Так, в 2019 году спикеры КМЭФ говорили о росте протекционизма, торговых войнах и новом экономическом кризисе. Как видим, правительства и бизнес действительно все больше акцентируют внимание на развитии национальных рынков, для того чтобы сохранить средства и рабочие места.

Но кроме каких-либо теоретических или глобальных вещей, Форум ценен личным общением. Нетворкинг, живое общение со спикерами, бизнесменами и инвесторами со всего мира – это то, чего не получишь на онлайн-семинарах, тем более на фоне постоянной онлайн-работы и Zoom-обсуждений.

— Какие три главных совета вы для себя вынесли с Форума этого года? Что для вас стало открытием?

— Учитывая, что на КМЭФ в 2021 году было 25 совершенно разных тематических панелей и почти 130 спикеров, выделить именно три совета довольно трудно. В этом году мы сфокусировались на теме Мир в эпоху радикальных перемен. Мы пытались подойти к этому максимально широко: структура экономики, изменения в образовании, планирование, развитие инфраструктуры и многие другие моменты.

Что стало важным лично для меня? Я бы выделил не какую-нибудь отдельную тему, а даже несколько важных трендов. Во-первых, это значительный технологический прогресс в отраслях medtech и foodtech за последние несколько лет. Во-вторых, это существенный глобальный рост венчурных инвестиций в технологические стартапы.

Мы посвятили каждому из этих направлений отдельную панельную дискуссию, где попытались не просто определить текущее положение дел, но и разобрать структурные изменения, точки роста и проблемные моменты в этих направлениях. Органическое растениеводство, телемедицина, новые технологии хранения и доставки — все это привлекает все больше внимания и финансов инвесторов.

Также я говорил об акценте на развитии внутренних рынков. Здесь речь идет как об изменениях в традиционных цепях добавленной стоимости, так и о масштабных правительственных программах по стимулированию развития внутренних производств.

В этом контексте актуально упомянуть и о тенденции к переносу производств из Азии в страны Восточной Европы и Центральной Азии, ближе к рынкам сбыта. Этим следует воспользоваться удачно расположенной на подступах к ЕС Украине, обладающей всеми необходимыми предпосылками для развития производств.

В свое время Словакия практически с нуля построила одну из самых крупных в Европе автомобильных отраслей, создав привлекательные условия для транснациональных компаний (Volkswagen, KIA, Stellantis). Убежден, что потенциал Украины еще выше, чем у Словакии, но нужны условия, например, для развития индустриальных парков.

— Хочется в это верить, но у какой-либо веры должны быть свои основания. Что должно стать основой для развития современного производства в Украине, особенно в контексте Европейского зеленого курса и других экологических программ?

— В прессе уже было немало материалов о том, что зеленый курс — это угроза украинскому экспорту, что наша промышленность окажется в проигрыше, что закроются угольные шахты и тому подобное. По-моему, это сразу ошибочное позиционирование: роль жертвы во время динамических изменений означает, что мы опускаем руки перед вызовами.

Вместо этого все это следует воспринимать как немалую потенциальную возможность для развития. Представьте: масштаб инвестиций для реализации Зеленого курса ЕС составит более 1 трлн евро, причем многие из них будут направлены на альтернативную энергетику, повышение энергоэффективности, трансформацию промышленности.

Украине здесь есть что предложить миру. Украинские компании – те же производители окон – уже готовы участвовать в процедурах реновации тысяч жилых домов в ЕС. Экспорт энергии, водородные технологии, развитие ВИЭ и органическая продукция в агросекторе — вот небольшой перечень тех направлений, где мы можем составить достойную конкуренцию и быть успешными.

— Мир после пандемии в медиа любят называть громкой фразой новая нормальность, но что она собой представляет? По вашему мнению, на каких китах держится эта новая нормальность?

— Я не просто так заговорил о вопросах экологии. Это не мода, это не тренд и не прихоть богатых государств. Экология – важный фактор для понимания нашего дальнейшего экономического развития на десятилетие вперед. В 2018 году Уильям Нордгаус и Пол Ромер получили Нобелевскую премию по экономике за исследование влияния климатических изменений на мировую экономику, что говорит о весомости этого направления.

То есть речь идет не об эфемерных изменениях, которые произойдут в далеком будущем, а о реальных деньгах здесь и сейчас. Игнорировать это – отказаться от будущего для себя и своего бизнеса.

Но это вовсе не означает, что вопросы экологии заставят нас отказаться от производства и окончательно перейти в экономику сферы услуг. Именно промышленность создает максимальную добавленную стоимость, качественно новый продукт. Миру нужна новая промышленная революция, основанная на принципах инновационности, эффективности и нейтральности к окружающей среде.

— Будет ли иметь значение в новой нормальности медицина, какова ее роль в будущем?

— В этом году мы совместно с Economist Impact, одной из самых авторитетных мировых обучающих платформ, провели несколько тематических панелей, одна из которых была посвящена именно вопросам развития систем здравоохранения. Пандемия Covid-19 очень ярко подсветила эту проблему, так что ни бизнес, ни правительства просто не могли ее игнорировать.

Не секрет, что люди хотят жить дольше и лучше, чем предыдущие поколения. Это не только стимул для новых видов здравоохранения, как телемедицина, но и для всех связанных отраслей: органического земледелия, цифровых технологий, методик предотвращения болезней и рисков. То есть, это тот же foodtech и medtech, где мы можем направить силу инноваций на реальное улучшение уровня жизни.

Здоровый образ жизни требует и трансформации среды к существованию. Мы больше не можем полагаться на концепцию городов как заповедников бетона, живущих исключительно путем активного потребления. Города должны стать более устойчивыми, способными снабжать свое население всем необходимым. Это очень глобальная история, которая требует тщательного просчета и освещения.

— В заключение, что посоветуете предпринимателям и всем тем, кто хочет оставаться в тренде мирового развития?

— Прежде всего учиться. Образование — основа для прогресса в динамичном мире информации, так что новые компетенции и умения могут стать серьезным преимуществом на рынке. Именно поэтому мы запустили новый образовательный проект – Академию КМЭФ, где собрали все необходимое для развития навыков лидерства и предпринимательства.

Киевский международный экономический форум (КМЭФ) – один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов, объединяющий представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.

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