Как привлечь инвестиции несмотря на кризис: главные темы дискуссий КМЭФ 2021

В столице завершился Киевский международный экономический форум (КМЭФ). Он продолжался два дня. Участие в нем приняли более 1,5 тыс. людей.

Нынешний экономический форум традиционно собрал тех, кто меняет современную Украину — предпринимателей, политиков, экономистов. А также иностранных гостей — руководителей крупных международных компаний и экспертов.

Главная идея Киевского международного экономического форума: чтобы украинский бизнес получил ценные знания от иностранных коллег и развивался на Родине.

В течение форума участники обсуждали, как привлечь больше иностранных инвестиций в Украину и стимулировать украинцев больше экспортировать товаров. Кроме того, говорили о том, как достойно конкурировать на международных рынках и на какие тренды ориентироваться компаниям в непростое сейчас время.

И как ни крути, за последние годы украинский бизнес “встал на ноги”. Наши стартапы уникальные, некоторые обгоняют иностранные. Понемногу в Украине появляются технологические производства. И это вопреки пандемии, кризису и отсутствии государственной поддержки.

— На сегодняшний день Украина — это лучшая страна в Европе, где можно иметь производственный бизнес. У нас пока низкий уровень зарплат, но высокая образованность, — говорит генеральный директор Ajax Systems Александр Конотопский.

В результате спикеры форума пришли к выводу, что несмотря на все трудности, в Украине все же лучше строить бизнес. Но предпринимателей у нас очень мало, и это нужно менять.

Единственное, что просит бизнес — это поддержки украинцев. Чтобы граждане покупали товары произведенные в Украине и пользовались нашими сервисами.

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