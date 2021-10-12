Мир в эпоху радикальных изменений: в Украине прошел Киевский международный экономический форум

7-8 октября в КВЦ Парковый прошел Киевский международный экономический форум (КМЭФ). Мероприятие, в ходе которого Состоялось 25 панельных дискуссий, посетили более 1,5 тыс. участников.

Своим видением будущего мировой экономики поделились более 120 спикеров из ведущих международных организаций и частных компаний, в частности Европейского инвестиционного банка, инвестиционного института BlackRock, WTO, ЕБРР, OECD, Римского клуба, Всемирного экономического форума, McKinsey & Company и другие.

Инициатором Форума выступила холдинговая компания UFuture, возглавляемая предпринимателем Василием Хмельницким. КМЭФ является площадкой для формирования стратегии экономического развития Украины. Форум ориентирован на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего мирового опыта, создание дорожной карты развития и содействие конвертации идей в реальные действия.

Главный вопрос форума в 2021 году — мир в эпоху радикальных изменений. От бизнес-кейсов до визионерских идей — докладчики КМЭФ рассказали об изменениях экономики под влиянием пандемии. Предприниматели, топ-менеджеры, представители международных организаций, аналитики и стратеги компаний в ходе Форума представили свое мнение о ключевых проблемах мировой и украинской экономики и способах их решения, о климатических изменениях и их влиянии на бизнес и социум.

Форум открывал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который во время выступления по оценке перспективности Украины поделился видением правительства для развития ключевых правил национальной экономики.

Инициатор форума и председатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий поделился своим видением перспектив национальной экономики, запуска инновационных производств и развития культуры предпринимательства.

По его мнению, Украина имеет существенные перспективы на мировом рынке. Мощный агросектор создает перспектив для развития современных производств в сфере foodtech. В то же время, правительство и бизнес должны больше инвестировать в переработку сырья и создание готовой продукции, что создает дополнительные рабочие места и способствует общему экономическому росту.

По словам основателя КМЭФ, сейчас в Украине существует проблема с развитием инфраструктуры стартапов. Несмотря на наличие качественной технического образования, выпускники вузов не имеют надлежащего бизнес-образования. Для этого государство должно создавать экосистему для развития стартапов.

Василий Хмельницкий отметил положительные изменения в подходе государства к развитию малого и среднего бизнеса в Украине. Положительный пример – программа кредитования 5-7-9, которая упростила доступ предпринимателей к капиталу.

Однако, по словам предпринимателя, государству предстоит многое сделать. Так, доля МСБ в структуре экономики Украины составляет 1,5%, тогда как в мире – в среднем 3-4%. Для развития предпринимательства государство должно проводить образовательную работу, в частности начиная со школы.

Генеральный директор форума Юрий Пивоваров отметил, что репутация страны важна для лидеров, бизнеса и самой страны. Мир должен понимать, что здесь комфортно жить, работать, инвестировать, развивать бизнес. Поэтому следует разработать долгосрочную стратегию развития имиджа Украины, и КМЭФ уже восьмой год делает большой вклад в развитие этой репутации.

— Есть три основных тренда, чтобы быть экономически успешной страной. Первый: деньги идут в инновации и идеи. Здесь у нас есть шанс. Нужно развивать инфраструктуру инкубаторов, стартапов, а государству поддерживать перспективные проекты. Второй тренд – климат. Туда идут большие деньги, строят новые более экологичные производства. Третий тренд – развитие производства. Пандемия показала, что есть логистические сложности при транспортировке из Китая в Европу. В Украине есть окно возможностей, но оно невелико. Ведется работа в направлении развития производства, в частности Верховная Рада приняла законопроект о развитии индустриальных парков. Но для этого надо больше усилий, – сказал Пивоваров.

В ходе форума был поднят вопрос инвестиций в развивающиеся страны, их риска и прибыльности. Если раньше это было более выгодным, чем инвестирование в развитые страны, то в последнее десятилетие тренд развернулся. И нужно понять, может ли Украина в таких условиях быть привлекательной для внешних и внутренних инвесторов. Среди преимуществ Украины спикеры назвали низкую конкуренцию, что создает предпосылки для быстрого возврата инвестиций и получения больших прибылей.

Другой плюс – Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу. Этот выбор означает гармонизацию законодательства и регуляции с европейским, предсказуемость, прогнозируемость и построение равных правил игры. Наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций специалисты назвали ІТ, инфраструктуру, аграрный, банковский сектор, финтех, электронную коммерцию, сектор big data.

Во время панели Роль развивающихся рынков, в восстановлении глобальной экономики ее участники отметили, что цифровой тренд растет по всему миру, а Covid-19 только способствует этому. Старший специалист по вопросам инвестиционных стратегий Инвестиционного института BlackRock Беата Харасим сказала, что многие страны является недофинансированными, чтобы перейти на зеленую энергетику. Следовательно, развивающиеся рынки нуждаются в дополнительной поддержке от состоятельных стран.

— Covid-19 помогал усиливать количество трендов, где одним из них является переход к нулевому выбросу углерода. Страны, экономика которых базируется на исчерпаемых ресурсах, должны уделять все больше внимания к возобновляемым источникам энергетики, – сказала Беата Харасим.

Одним из обсуждений стала тема Финансирование будущего: большие деньги для устойчивого развития. Выступая в ходе нее, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне сказал, что для обеспечения целей устойчивого развития, поставленных до 2030 года, нужно инвестировать примерно $30 трлн, хотя бы $1трлн ежегодно. При этом вклад должен делать и частный сектор, потому что государственный не обладает необходимым ресурсам.

По его словам, $27 трлн, инвестированные в облигации с низкой и отрицательной доходностью, могут быть реинвестированы для достижения целей устойчивого развития. Он считает, что время для таких инвестиций еще не потеряно.

— В Украине и многих других наблюдается отход от целей устойчивого развития. Примерно $1 млрд инвестиций в Украину под угрозой, – констатировал Патроне.

В ходе панели Экономика XXI века: эпоха перемен и возможностей выступила исполнительный вице-председатель Mastercard Энн Кэрнс. Она сказала, что за последние 10 месяцев Mastercard наблюдала изменение в онлайн-покупках, больше, чем за последние пять лет. Люди стали больше тратить локально, что понятно в связи с повсеместными локдаунами.

При этом выплаты от своих правительств во всем мире за период Covid-19 получили почти миллиард человек. Коронакризис усилил цифровизацию: мы видим развитие искусственного интеллекта и внедрение цифровых валют, а также огромное развитие в финансовом секторе.

А вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что во время пандемии больше всего начали развиваться технологические компании, те, которые удобны: Uber, Booking и подобные. Они трансформировали устоявшиеся бизнес-модели. По мнению спикера, государства должны превращаться в технологические компании, быть быстрыми, удобными, развивать те сферы, где нет бизнес-составляющей.

А лучший путь для Украины – стать самой удобной страной в мире, а это возможно благодаря технологии. Цифровизация сделала скачок в нашей стране не только благодаря пандемии, но и благодаря изменению потребительский культуре и смене правительства. Федоров считает, что Украина сделала цифровизацию определенной поп-культурой, именно поэтому мы стоим на правильном пути, где удобство – это конкурентное преимущество в борьбе за развитие.

КМЭФ остается постоянно действующей дискуссионной площадкой для выработки стратегических решений для украинского истеблишмента, бизнеса и социума. Организаторы прогнозируют, что в следующем году Форум будет еще более масштабным и расширит географию участников.