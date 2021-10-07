Потенциал для бизнеса и инвестиций: о чем говорили в первый день КМЭФ

В Киеве стартовал международный экономический форум (КМЭФ). В мероприятии принимают участие более 130 иностранных и отечественных специалистов. Главная дискуссия вокруг того, как должны развиваться украинский бизнес и экономика в ближайшее время.

Спикеры форума уверены, что Украина может и должен менять бизнес, и он уже это делает.

— Возможности маленькой группы людей, вооруженных современными технологиями, за последние 10-15 лет увеличились в разы. Сейчас маленькая группа людей — это уже мощная компания благодаря интернету, — говорит акционер консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман.

Однако важно, чтобы и украинцы поддерживали отечественный бизнес — гордились победами и покупали наши товары. Это напрямую влияет на уровень экономики и благосостояние, ведь успешные компании платят больше налогов. Украина действительно имеет большой бизнес-потенциал, за последние годы вырос поток иностранных инвестиций, даже несмотря на предостережения иностранных партнеров.

— Иностранные компании действительно видят риски, когда инвестируют в Украину. Они боятся, хотя возможностей у нас много. Но есть компании, которые уже успешно работают на украинском рынке, поэтому мы их приглашаем, чтобы они делились опытом, — рассказал инициатор форума, основатель компании UFuture Василий Хмельницкий.

Яркий пример успешной иностранной компании, которая работает в Украине — BlaBlaCar. Ее соучредитель Николя Брюссон — частый гость экономического форума. Он говорит, что самое большое богатство Украины — это наши специалисты.

— Украина — очень интересный рынок для нас, 8 млн украинцев — наши клиенты, мы расширяем наш бизнес. А еще Украина — важный технологический центр, здесь мы нанимаем инженеров, которые делают программы для 22 стран, где мы работаем, — отметил Брюссон.

Дискутировали на форуме и относительно современных вызовов перед бизнесом, в частности перед медиа. Передовые специалисты медиарынка отмечают: сейчас тренд на ответственный бизнес.

— Мы предложили присоединиться к нашему алгоритму: мы ответственны за всех + если ты ответственный за всех, у тебя всегда есть правила, ты смотришь вперед, ты думаешь о том, как улучшить жизнь, и чтобы те, кто живут с тобой, парнерство, сообщество, чтобы у них тоже все было хорошо, — сказал Александр Богуцкий, генеральный директор медиагруппы StarLightMedia.

Международный форум длится в течение двух дней. 8 октября участники и спикеры обсудят креативные индустрии, и то, как они смогут двигать нашу экономику, о выходе отечественного бизнеса на иностранные рынки, и еще раз подискутируют о том, как привлечь инвестиции в Украину.

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