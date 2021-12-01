Кабмин немедленно направит в Раду утвержденный госбюджет-2022 в редакции ко второму чтению

Кабинет министров утвердил на заседании проект закона о госбюджете на 2022 год в редакции ко второму чтению.

Документ немедленно будет направлен в парламент для рассмотрения народными депутатами. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Кабинет министров одобрил на своем заседании проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год, подготовленный ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады. Проект будет безотлагательно направлен в парламент вместе со сравнительной таблицей с учетом бюджетных выводов, — отметил он.

Накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент может принять в целом проект государственного бюджета на 2022 год уже в этот четверг, 2 декабря.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, государственный бюджет на 2022 год готовы поддержать во втором чтении и в целом до 250 народных депутатов.

Он уточнил, что, кроме представителей Слуги народа, это будут отдельные нардепы почти из всех фракций (в том числе мажоритарщики).