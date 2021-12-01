Кабмін негайно спрямує до Ради затверджений держбюджет-2022 у редакції до другого читання

Кабінет міністрів затвердив на засіданні проект закону про держбюджет на 2022 рік у редакції до другого читання.

Документ негайно подадуть до парламенту для розгляду народними депутатами. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Кабінет міністрів схвалив на своєму засіданні проект закону про державний бюджет України на 2022 рік, підготовлений до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради. Проект буде невідкладно подано до парламенту разом з порівняльною таблицею щодо урахування бюджетних висновків, – зазначив він.

Напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент може ухвалити в цілому проект державного бюджету на 2022 рік вже у цей четвер, 2 грудня.

За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, державний бюджет на 2022 рік готові підтримати в другому читанні та в цілому до 250 народних депутатів.

Він уточнив, що, крім представників Слуги народу, це будуть окремі нардепи майже з усіх фракцій (зокрема мажоритарники).