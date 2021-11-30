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Госбюджет-2022 поддержат до 250 нардепов – Арахамия

Юлия Соколова редактор ленты
Давид Арахамія

Государственный бюджет на 2022 год готовы поддержать во втором чтении и в целом до 250 народных депутатов.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Он подтвердил, что госбюджет-2022 планируется рассматривать в четверг, 2 декабря.

– Бюджет будет в четверг. В этот день будет три законопроекта по бюджету: два – о перераспределении и дополнительном распределении средств, поступивших в этом году. То есть два закона по 2021 году и один – принятие бюджета во втором чтении на 2022 год, – отметил Арахамия.

Согласно его прогнозу, за госбюджет-2022 проголосуют 245-250 народных депутатов.

Арахамия уточнил, что, кроме представителей Слуги народа, это будут отдельные нардепы почти из всех фракций (в том числе мажоритарщики).

Как известно, 2 ноября народные депутаты завершили рассмотрение поправок к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год (№ 6000) и приняли его в первом чтении.

Согласно закону о регламенте Верховной Рады, окончательно государственный бюджет на 2022 год должны были принять до 1 декабря. Однако завтра ожидается только поступление документа в ВР из Кабинета министров. Рассмотрение и голосование проведут 2 декабря.

О показателях госбюджета-2022, которые закладывает Кабинет министров, и ключевых сферах финансирования, – читайте в материале.

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Источник: Слуга народа

Фото: УНИАН

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