Кабмин увеличил расходы на нацбезопасность и оборону в госбюджете-2022

Кабинет министров увеличил расходы на национальную безопасность и оборону на 3,7 млрд грн в доработанном проекте государственного бюджета на 2022 год.

Согласно документу, теперь на сектор безопасности и обороны предлагают выделить 323,138 млрд грн или 6% ВВП.

— При доработке законопроекта ко второму чтению расходы общего фонда на национальную безопасность и оборону увеличены на 3,699 млрд грн, из них на оплату труда с начислениями — на 3,535 млрд грн, – говорится в пояснительной записке к доработанному проекту.

Согласно обновленной версии законопроекта №6000, расходы на оборону и безопасность по общему фонду составят 254 млрд грн, по спецфонду – 12,65 млрд грн. Кроме того, почти на 2,5 млрд грн увеличили обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины.

1 декабря Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2022 год в редакции ко второму чтению. Его уже подали в парламент для рассмотрения народными депутатами.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, государственный бюджет на 2022 год готовы поддержать во втором чтении и в целом до 250 народных депутатов.

Он уточнил, что кроме представителей Слуги народа это будут отдельные нардепы почти из всех фракций (в том числе мажоритарщики).