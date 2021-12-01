Кабмін збільшив видатки на нацбезпеку та оборону в держбюджеті-2022

Кабінет міністрів збільшив видатки на національну безпеку та оборону на 3,7 млрд грн у доопрацьованому проекті державного бюджету на 2022 рік.

Згідно з документом, тепер на сектор безпеки і оборони пропонують виділити 323,138 млрд грн або 6% ВВП.

– Під час доопрацювання законопроекту до другого читання видатки загального фонду на національну безпеку та оборону збільшено на 3,699 млрд грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – на 3,535 млрд грн, – йдеться у пояснювальній записці до доопрацьованого проекту.

Згідно з оновленою версією законопроекту №6000, видатки на оборону та безпеку за загальним фондом становитимуть 254 млрд грн, за спецфондом – 12,65 млрд грн. Крім того, майже на 2,5 млрд грн збільшили забезпечення діяльності Збройних сил України.

1 грудня Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2022 рік у редакції до другого читання. Його вже подали до парламенту для розгляду народними депутатами.

За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, державний бюджет на 2022 рік готові підтримати в другому читанні та в цілому до 250 народних депутатів.

Він уточнив, що, крім представників Слуги народу, це будуть окремі нардепи майже з усіх фракцій (зокрема мажоритарники).