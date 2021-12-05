Bitcoin рекордно обвалился в цене

В субботу, 4 декабря, криптовалюта Bitcoin подешевела на рекордную сумму – $43 тысяч.

За сутки цена обвалилась более чем на 17%.

Самая популярная криптовалюта подешевела за сутки на $14 тысяч с $57 тыс. Также обвалилась на 16% Ethereum до $3,5 тыс.

Криптовалюта начала терять в цене в пятницу вечером, параллельно с акциями крупнейших компаний, таких как Tesla – на 6%, фонд ARK Innovation – 5%.

Аналитики не могут назвать точную причину такого резкого падения. На цену криптовалюты могли повлиять распространение во всем мире нового штамма коронавируса Омикрон, а также экономическая политика Соединенных Штатов Америки.

Однако уже в воскресенье стоимость немного пошла вверх. Вечером цена Bitcoin откатилась до $48,6 тыс., а Ethereum – до $4,1 тысяч.

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Напомним, в начале ноября Bitcoin выросла в стоимости на 3% и установила рекорд, достигнув отметки в $68,5 тысяч.

Также тогда укрепилась криптовалюта Ethereum, достигнув $4,8 тысяч.

По словам аналитиков, точность прогнозов относительно цены недостаточно велика для гарантий во время инвестирования.