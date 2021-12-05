Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Bitcoin рекордно обвалился в цене

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Bitcoin

В субботу, 4 декабря, криптовалюта Bitcoin подешевела на рекордную сумму – $43 тысяч.

За сутки цена обвалилась более чем на 17%.

Самая популярная криптовалюта подешевела за сутки на $14 тысяч с $57 тыс. Также обвалилась на 16% Ethereum до $3,5 тыс.

Криптовалюта начала терять в цене в пятницу вечером, параллельно с акциями крупнейших компаний, таких как Tesla – на 6%, фонд ARK Innovation – 5%.

Аналитики не могут назвать точную причину такого резкого падения. На цену криптовалюты могли повлиять распространение во всем мире нового штамма коронавируса Омикрон, а также экономическая политика Соединенных Штатов Америки.

Однако уже в воскресенье стоимость немного пошла вверх. Вечером цена Bitcoin откатилась до $48,6 тыс., а Ethereum – до $4,1 тысяч.

Читайте
С 1 декабря вырастет цена на газ для клиентов ППН

Напомним, в начале ноября Bitcoin выросла в стоимости на 3% и установила рекорд, достигнув отметки в $68,5 тысяч.

Также тогда укрепилась криптовалюта Ethereum, достигнув $4,8 тысяч.

По словам аналитиков, точность прогнозов относительно цены недостаточно велика для гарантий во время инвестирования.

Источник: CNBC

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка