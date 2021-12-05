Bitcoin рекордно обвалився в ціні

У суботу, 4 грудня, криптовалюта Bitcoin подешевшала на рекордну суму – $43 тисячі.

За добу ціна впала більш ніж на 17%.

Найпопулярніша криптовалюта подешевшала за добу на $14 тисяч із $57 тис. Також обвалилася на 16% Ethereum до $3,5 тис.

Криптовалюта почала втрачати ціну в п’ятницю ввечері, паралельно з акціями найбільших компаній, таких як Tesla – на 6%, фонд ARK Innovation – 5%.

Аналітики не можуть назвати точну причину такого різкого падіння. На ціну криптовалюти могли вплинути поширення по світу нового штаму коронавірусу Омікрон, а також економічна політика Сполучених Штатів Америки.

Проте вже в неділю вартість трохи пішла нагору. Увечері ціна Bitcoin відкотилася до $48,6 тис., а Ethereum – до $4,1 тисячі.

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Нагадаємо, на початку листопада Bitcoin виріс у вартості на 3% та встановив рекорд, досягнувши позначки $68,5 тисяч.

Також тоді зміцнилася криптовалюта Ethereum, досягнувши $4,8 тисячі.

За словами аналітиків, точність прогнозів щодо ціни є недостатньо великою для гарантій під час інвестування.