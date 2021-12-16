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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Подорожание доллара почти на 20 копеек: курс валют на 16 декабря

Татьяна Забожко редактор ленты
Подорожание доллара почти на 20 копеек: курс валют на 16 декабря

16 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

В четверг евро прибавило в цене еще девять копеек и теперь составляет уже 30,62 грн/1€.

Доллар подорожал почти на 20 копеек. Нацбанк установил для американской валюты курс на уровне 27,2 грн/1$.

На три копейки 16 декабря подорожал польский злотый – 6,62 грн и снова на копейку – российский рубль – 3,68 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 16.12:

  • $1 – 27,2 грн;
  • €1 – 30,62 грн;
  • 1 польский злотый – 6,62 грн;
  • 10 российских рублей – 3,68 грн.

курс валют 16 грудня 2021

В 2021 году экономика Украины растет ощутимо медленнее, чем ожидалось, из-за пандемии коронавируса и подорожания энергоносителей.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, ситуация немного улучшится в четвертом квартале благодаря переносу сбора рекордного урожая кукурузы на конец года.

Таким образом в НБУ прогнозируют, что показатель роста ВВП составит около 3%.

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