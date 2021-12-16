16 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

В четверг евро прибавило в цене еще девять копеек и теперь составляет уже 30,62 грн/1€.

Доллар подорожал почти на 20 копеек. Нацбанк установил для американской валюты курс на уровне 27,2 грн/1$.

На три копейки 16 декабря подорожал польский злотый – 6,62 грн и снова на копейку – российский рубль – 3,68 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 16.12:

$1 – 27,2 грн;

€1 – 30,62 грн;

1 польский злотый – 6,62 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

В 2021 году экономика Украины растет ощутимо медленнее, чем ожидалось, из-за пандемии коронавируса и подорожания энергоносителей.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, ситуация немного улучшится в четвертом квартале благодаря переносу сбора рекордного урожая кукурузы на конец года.

Таким образом в НБУ прогнозируют, что показатель роста ВВП составит около 3%.