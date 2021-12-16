16 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.
В четверг евро прибавило в цене еще девять копеек и теперь составляет уже 30,62 грн/1€.
Доллар подорожал почти на 20 копеек. Нацбанк установил для американской валюты курс на уровне 27,2 грн/1$.
На три копейки 16 декабря подорожал польский злотый – 6,62 грн и снова на копейку – российский рубль – 3,68 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 16.12:
- $1 – 27,2 грн;
- €1 – 30,62 грн;
- 1 польский злотый – 6,62 грн;
- 10 российских рублей – 3,68 грн.
В 2021 году экономика Украины растет ощутимо медленнее, чем ожидалось, из-за пандемии коронавируса и подорожания энергоносителей.
По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, ситуация немного улучшится в четвертом квартале благодаря переносу сбора рекордного урожая кукурузы на конец года.
Таким образом в НБУ прогнозируют, что показатель роста ВВП составит около 3%.