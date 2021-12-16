В 2021 году экономика Украины растет ощутимо медленнее, чем ожидалось, из-за влияния ряда факторов. Среди них – пандемия коронавируса и подорожание энергоносителей.

Об этом рассказал в одном из интервью глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Он напомнил, что Национальный банк в октябре был вынужден снизить прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1%.

– Есть целый ряд факторов, почему так вышло. Это касается и темпов уборки урожая, и цен на энергоносители, и ухудшения эпидемиологической ситуации, — подчеркнул Шевченко.

По словам главы НБУ, предварительные данные за ІІІ квартал этого года демонстрируют рост ВВП на уровне 2,4%, что также ниже ожиданий. Шевченко объясняет это худшими результатами за сентябрь в некоторых базовых отраслях.

– В то же время ситуация немного улучшится в четвертом квартале, учитывая, по меньшей мере, перенос сбора рекордного урожая кукурузы на конец года. Поэтому мы считаем, что рост будет близок к нашему прогнозу – около 3%, — объяснил Шевченко.

Что касается 2022 года, то в Нацбанке сохраняют октябрьский прогноз роста ВВП Украины на 3,8%. Следует отметить, что НБУ в октябре ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%.

В ноябре МВФ во второй раз ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2021 год. В обновленном меморандуме с Украиной Международный валютный фонд ухудшил оценку роста ВВП нашей страны в этом году до 3,2% против 3,5%, которые были в октябрьском прогнозе.