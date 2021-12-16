16 грудня Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.
У четвер євро додало в ціні ще дев’ять копійок і тепер становить уже 30,62 грн/1€.
Долар здорожчав майже на 20 копійок. Нацбанк встановив для американської валюти курс на рівні 27,2 грн/1$.
На три копійки 16 грудня здорожчав польський злотий – 6,62 грн і знову на копійку – російський рубль – 3,68 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 16.12:
- $1 – 27,2 грн;
- €1 – 30,62 грн;
- 1 польський злотий – 6,62 грн;
- 10 російських рублів – 3,68 грн.
У 2021 році економіка України зростає відчутно повільніше, ніж очікувалося, через пандемію коронавірусу та подорожчання енергоносіїв.
За словами голови Національного банку України Кирила Шевченка, ситуація трохи покращиться в четвертому кварталі завдяки перенесенню збору рекордного врожаю кукурудзи на кінець року.
Таким чином у НБУ прогнозують, що показник зростання ВВП становитиме близько 3%.