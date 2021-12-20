Офис президента уже готовит изменения в программу єПідтрика, которые дадут возможность вакцинированным украинцам старше 60 лет потратить Covid-тысячу на покупку лекарств.

– Вносятся изменения в программу, поэтому с середины января участники старше 60 лет смогут использовать средства на покупку лекарств, – сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма во время брифинга.

По его словам, к программе єПідтримка по выплатам украинцам 1 тыс. грн за вакцинацию против коронавируса уже присоединились шесть банков. Среди них Monobank, Приватбанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк. Еще 10 банков могут присоединиться в ближайшее время.

19 декабря Министерство цифровой трансформации Украины официально запустило проект єПідтримка в мобильном приложении Дія, с помощью которого каждый вакцинированный от Covid-19 украинец получит 1 тыс. грн.

Все граждане старше 18 лет, которые имеют зеленый Соvid-сертификат о вакцинации двумя дозами, могут получить средства. Чтобы их успели начислить до конца 2021 года, необходимо подать заявку на выплату до 29 декабря.

Как получить деньги за вакцинацию и на что их можно потратить — читайте в нашем материале.