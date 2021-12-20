Офіс президента вже готує зміни до програми єПідтримка, які дадуть можливість вакцинованим українцям старше 60 років витратити Covid-тисячу на купівлю ліків.

– Вносяться зміни до програми, тому з середини січня учасники старше 60 років зможуть використати кошти на купівлю ліків, – повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу.

За його словами, до програми єПідтримка з виплат українцям 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу вже долучилися шість банків. Серед них Monobank, Приватбанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк. Ще 10 банків можуть приєднатися найближчим часом.

19 грудня Міністерство цифрової трансформації України офіційно запустило проект єПідтримка у мобільному додатку Дія, за допомогою якого кожен вакцинований від Covid-19 українець отримає 1 тис. грн.

Усі громадяни віком від 18 років, які мають зелений Сovid-сертифікат про вакцинацію двома дозами, можуть отримати кошти. Щоб їх встигли нарахувати до кінця 2021 року, необхідно подати заяву на виплату до 29 грудня.

Як отримати гроші за вакцинацію та на що їх можна витратити – читайте у нашому матеріалі.