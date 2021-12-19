Министерство цифровой трансформации Украины официально запустило проект єПідтримка в мобильном приложении Дія, с помощью которого каждый вакцинированный украинец получит 1 тыс. грн.

По словам министра Михаила Федорова, 13 декабря запустили пилотный проект, на который зарегистрировались более 4,5 млн граждан. По его словам, Украина первой в мире технически реализовала подобную инновационную услугу.

В банках открыли уже 4,1 млн специальных карт, а 2,7 млн ​​украинцев подали заявления на выплату 1 тыс. грн за вакцинацию двумя дозами.

Как получить 1 тыс. грн за вакцинацию

Украинцы старше 18 лет, имеющие зеленый Соvid-сертификат, могут получить 1 тыс. грн за вакцинацию двумя дозами.

Чтобы получить деньги до конца 2021 года, необходимо подать заявление на выплату средств с 19 до 29 декабря. Обновите приложение Дія и следуйте инструкциям.

Оформите специальную карту в приложении банков (в частности, Monobank, Приватбанк, А-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк) или непосредственно в отделении финансового учреждения.

Зайдите в раздел Послуги и нажмите кнопку єПідтримка. Выберите для выплаты специальную карту и ждите поступление денег на счет.

На что можно потратить деньги

Граждане могут потратить эти деньги на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины в течение четырех месяцев.

Если деньги не потратят за этот период, то счет автоматически закроется. Заплатить за товары или услуги можно онлайн или офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса.

Украинцы не смогут снять эти деньги наличными, отправить на другую банковскую карту или потратить на категории товаров и услуг, которые отсутствуют в перечне.

Программа реализуется только в мобильном приложении Дія, поэтому Минцифры призвало украинцев не доверять мошенникам.