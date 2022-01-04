В Украине установили новые предельные цены на бензин и дизельное топливо. По сравнению с концом 2021 года они выросли.

Так, во вторник, 4 января, Министерство экономики Украины опубликовало обновленную среднюю стоимость дизтоплива и бензина. На основании этих показателей вычисляется предельная стоимость реализации горючего на украинских АЗС.

Так, средняя стоимость 1 литра дизтоплива ULSD 10 ppm составляет 23,82 грн. По сравнению с концом декабря 2021 года она выросла на 0,66 копеек.

В то же время средняя стоимость 1 литра автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm составляет 26,97 грн. С конца декабря она повысилась на 1 грн.

Как известно, в мае прошлого года Кабинет министров ввел в Украине государственное регулирование цен на топливо. Оно действует на период карантина. Регулирование распространяется на бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

Согласно решению правительства, установлены предельные торговые наценки, которые добавляются к средней стоимости горючего: для дизтоплива – не более 7 грн/литр, для бензина – не более 5 грн/литр.

В связи с этим с 4 января 2022 года, с учетом наценок, стоимость бензина на украинских АЗС не должна превышать 31,97 грн за литр, дизельного топлива – 30,82 грн за литр.

Следует отметить, что это не первое повышение цен на топливо за последние недели. Так, в конце декабря 2021 года средняя стоимость литра бензина выросла на 19 копеек, а дизтоплива – на 3 копейки. Предельные цены на бензин на конец декабря не должны были превышать 30,97 грн/литр, а на дизтопливо – 30,16 грн/литр.

Источник: Министерство экономики Украины