В среду, 22 декабря, Министерство экономики Украины обнародовало обновленные расчеты средней стоимости дизельного топлива и бензина.

Именно на этих показателях базируются АЗС при установке своих наценок. По сравнению с серединой декабря средняя стоимость горючего выросла.

Так, согласно обновленным данным, средняя стоимость дизельного топлива ULSD 10 ppm составляет 23,16 грн за литр, а автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm – 25,97 за литр.

По сравнению с предыдущими показателями, средняя стоимость литра бензина выросла на 19 копеек, а дизтоплива – на 3 копейки за литр.

С середины мая этого года в Украине действует установленное Кабинетом министров государственное регулирование цен на топливо. Такие меры введены на период карантина.

В частности определены предельные торговые наценки к средней стоимости горючего. Для дизельного топлива это не больше 7 грн/литр, а для бензина – не больше 5 грн/литр.

Следовательно, с 22 декабря цены на бензин на украинских АЗС (с учетом средней стоимости и наценок) не должны превышать 30,97 грн/литр, а на дизтопливо – 30,16 грн/литр.

Для сравнения: на середину декабря цена бензина на АЗС не должна была превышать 30,78 грн за литр, а дизтоплива – 30,13 грн за литр.

Следует отметить, что введенное правительством регулирование максимальной торговой наценки на бензин не касается топлива класса премиум. Регулировка распространяется на бензин марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо.

Источник: Министерство экономики Украины