В Україні встановили нові граничні ціни на бензин та дизельне паливо. Порівняно з кінцем 2021 року, вони зросли.

Так, у вівторок, 4 січня, Міністерство економіки України опублікувало оновлену середню вартість дизпалива і бензину. На основі цих показників обчислюється гранична вартість реалізації пального на українських АЗС.

Так, середня вартість 1 літра дизпалива ULSD 10 ppm зараз становить 23,82 грн. У порівнянні з кінцем грудня 2021 року вона зросла на 0,66 копійок.

Водночас середня вартість 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm становить 26,97 грн. З кінця грудня вона підвищилася на 1 грн.

Як відомо, в травні минулого року Кабінет міністрів запровадив в Україні державне регулювання цін на пальне. Воно діє на період карантину. Регулювання поширюється на бензин марок А-92 і А-95, а також дизпаливо.

Згідно з рішенням уряду, встановлені граничні торговельні націнки, які додаються до середньої вартості пального: для дизпалива – не більше 7 грн/літр, для бензину – не більше 5 грн/літр.

А тому з 4 січня 2022 року, із урахуванням націнок, вартість бензину на українських АЗС не повинна перевищувати 31,97 грн за літр, дизельного палива – 30,82 грн за літр.

Варто зазначити, що це не перше підвищення цін на пальне за останні тижні. Так, наприкінці грудня 2021 року середня вартість літра бензину зросла на 19 копійок, а дизпалива – на 3 копійки. Граничні ціни на бензин станом на кінець грудня не повинні були перевищувати 30,97 грн/літр, а на дизпаливо – 30,16 грн/літр.

Джерело: Міністерство економіки України