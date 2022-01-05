Согласно принятому в начале декабря государственному бюджету на 2022 год, вырастут зарплаты для работников из бюджетной сферы.
Когда именно и насколько вырастут зарплаты госслужащих в 2022 году – читайте в материале Факты ICTV.
ЕТС для бюджетной сферы в 2022 году планируют повышать дважды: 1 января и 1 октября.
Указывается, что оклад для работников первого тарифного разряда составит:
- 2893 грн – с 1 января 2022 года;
- 2982 грн – с 1 октября 2022 года.
Согласно приложению к постановлению КМУ №1298, тарифные ставки госслужащих по ЕТС с 1 января 2017 года рассчитывают на основе информации о размере оклада работников первого тарифного разряда, который вступил в силу с 1 января 2022-го.
Но такой формат не является обязательным, и у правительства остается право на установление более высокой ставки по ЕТС впоследствии, до 1 февраля 2022 года.
Если же рассчитывать ставки госслужащих в 2022 году согласно информации, указанной в госбюджете, они будут такими:
|Разряд
|Коэффициент
|Тарифная ставка по датам с округлением
|с 1 января
|с 1 октября
|1
|1,00
|2893
|2982
|2
|1,09
|3153
|3250
|3
|1,18
|3414
|3519
|4
|1,27
|3674
|3787
|5
|1,36
|3934
|4056
|6
|1,45
|4195
|4324
|7
|1,54
|4456
|4592
|8
|1,64
|4745
|4890
|9
|1,73
|5005
|5159
|10
|1,82
|5265
|5427
|11
|1,97
|5699
|5875
|12
|2,12
|6133
|6322
|13
|2,27
|6567
|6769
|14
|2,42
|7001
|7216
|15
|2,58
|7464
|7694
|16
|2,79
|8071
|8320
|17
|3,00
|8679
|8946
|18
|3,21
|9287
|9572
|19
|3,42
|9894
|10198
|20
|3,64
|10531
|10854
|21
|3,85
|11138
|11481
|22
|4,06
|11746
|12107
|23
|4,27
|12353
|12733
|24
|4,36
|12613
|13002
|25
|4,51
|13047
|13449
В госбюджете на 2022 год уточнили, что затраты на оплату труда работников государственных органов увеличили с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 6,2%.
При этом для зарплат бюджетников не предусмотрели привязку к размеру минимальной зарплаты, которая в 2022 году составит:
- 6500 грн – с 1 января;
- 6700 грн – с 1 октября.
Таким образом оклады работников с первого по двенадцатый разряды по ЕТС оказались ниже, чем установленная Верховной Радой минимальная зарплата.
В подобных случаях вступает в силу Закон об оплате труда (часть 1 статьи 31), и работодатели вынуждены будут доплатить оставшуюся до минималки сумму работникам, выполнившим месячную норму.