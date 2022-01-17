Згідно з прийнятим на початку грудня державним бюджетом на 2022 рік, зростають зарплати для працівників із бюджетної сфери.
Коли саме і наскільки зростуть зарплати держслужбовців у 2022 році – читайте у матеріалі Факти ICTV.
ЄТС для бюджетної сфери у 2022 році планують підвищувати двічі: 1 січня та 1 жовтня.
Вказується, що оклад для працівників першого тарифного розряду становитиме:
- 2893 грн – з 1 січня 2022 року;
- 2982 грн – з 1 жовтня 2022 року.
Згідно з додатком до постанови КМУ №1298, тарифні ставки держслужбовців за ЄТС з 1 січня 2017 року розраховують на основі інформації про розмір окладу працівників першого тарифного розряду, який набув чинності з 1 січня 2022 року.
Але такий формат не є обов’язковим, і уряд має право на встановлення вищої ставки по ЄТС згодом, до 1 лютого 2022 року.
Якщо ж розраховувати ставки держслужбовців у 2022 році згідно з інформацією, зазначеною у держбюджеті, вони будуть такими:
|Розряд
|Коефіцієнт
|Тарифна ставка за датами з округленням
|з 1 січня
|з 1 жовтня
|1
|1,00
|2893
|2982
|2
|1,09
|3153
|3250
|3
|1,18
|3414
|3519
|4
|1,27
|3674
|3787
|5
|1,36
|3934
|4056
|6
|1,45
|4195
|4324
|7
|1,54
|4456
|4592
|8
|1,64
|4745
|4890
|9
|1,73
|5005
|5159
|10
|1,82
|5265
|5427
|11
|1,97
|5699
|5875
|12
|2,12
|6133
|6322
|13
|2,27
|6567
|6769
|14
|2,42
|7001
|7216
|15
|2,58
|7464
|7694
|16
|2,79
|8071
|8320
|17
|3,00
|8679
|8946
|18
|3,21
|9287
|9572
|19
|3,42
|9894
|10198
|20
|3,64
|10531
|10854
|21
|3,85
|11138
|11481
|22
|4,06
|11746
|12107
|23
|4,27
|12353
|12733
|24
|4,36
|12613
|13002
|25
|4,51
|13047
|13449
У держбюджеті на 2022 рік уточнили, що витрати на оплату праці працівників державних органів збільшили з огляду на прогнозний індекс споживчих цін – на 6,2%.
При цьому для зарплат бюджетників не передбачили прив’язку до розміру мінімальної зарплати, яка у 2022 році становитиме:
- 6500 грн – з 1 січня;
- 6700 грн – з 1 жовтня.
Таким чином оклади працівників з першого по дванадцятий розряди за ЄТС виявилися нижчими, ніж встановлена Верховною Радою мінімальна заробітна плата.
У подібних випадках набуває чинності Закон про оплату праці (частина 1 статті 31), і роботодавці вимушені будуть доплатити суму, що залишилась до мінімалки, працівникам, які виконали місячну норму.