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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ВВП України у 2022 зросте на 3,2%: Світовий банк погіршив прогноз

Валентина Летяк редакторка стрічки
Економіка, опитування

За підсумками 2022 року, валовий внутрішній продукт (ВВП) України зросте не на 3,5%, а на 3,2%. Світовий банк у січневому огляді Перспективи світової економіки (Global Economic Prospects, GEP) погіршив прогноз зростання української економіки.

Якщо у жовтні минулого року експерти СБ очікували збільшення ВВП України у 2022 році на 3,5% та у 2023 – на 3,7%, то у свіжому огляді прогноз зростання економіки знизили до 3,2% та 3,5% відповідно.

У СБ також вважають, що напруженість навколо України створює ризики для усієї Східної Європи.

Щодо зростання ВВП України за підсумками 2021 року, банк оцінює його у 3,4% після спаду на 4% у 2020 році.

прогноз ВВП

Фото: worldbank

У грудні 2021 року Світовий банк схвалив виділення Україні $150 млн на боротьбу з Covid-19, зокрема вакцинацію.

Ці кошти спрямовані на зміцнення національної системи охорони здоров’я. На $120 млн мають закупити 16,5 мільйона доз – цього вистачить, щоби вакцинувати близько 20% українців.

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Джерело: worldbank.org

Фото: Dreamstime

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