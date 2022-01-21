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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новыми санкциями США сигнализирует РФ, что сдавать интересы Украины они не планируют — Мошенец

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Новыми санкциями США сигнализирует РФ, что сдавать интересы Украины они не планируют — Мошенец

Санкции, которые Минфин США ввел против депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Олега Волошина и бывших политиков времен Януковича — Владимира Олейника и Владимира Сивковича свидетельствуют, что штаты ориентируются в ситуации в Украине и не планируют сдавать интересы нашего государства.

Об этом заявила народный депутат из Слуги народа Елена Мошенец.

— Сигнал, который прислал Минфин США Российской Федерации и ее прихвостням в Украине, актуален, как никогда. Потому что он означает, — США прекрасно владеют ситуацией в нашей стране и сливать украинские интересы в угоду кому-то не планируют, – отметила Елена Мошенец.

Эти санкции, по мнению народного депутата, — очередное подтверждение, что Америка остается нашим стратегическим партнером.

А те, кто видел предательство в политике США в отношении Украины и транслировал российские нарративы относительно слива украинских интересов нашими стратегическими партнерами, пусть не спешат с преждевременными выводами.

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Фото: Олена Мошенець

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