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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Незначительное удешевление евро и доллара: курс валют на 24 января

Татьяна Забожко редактор ленты
долар

24 января Национальный банк Украины едва заметно понизил курс евро и доллара к гривне.

Евро в первый рабочий день недели остался почти без изменений – 32,11 грн/1€.

Почти не сказалось незначительное удешевление и на цене доллара – 28,32 грн/1$.

Потерял копейку 24 января польский злотый – 7,09 грн и на столько же вырос российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 24.01:

  • $1 – 28,32 грн;
  • €1 – 32,11 грн;
  • 1 польский злотый – 7,09 грн;
  • 10 российских рублей – 3,71 грн.

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20 января правление Национального банка Украины повысило учетную ставку на 1% – до 10% годовых.

В НБУ такое решение объяснили необходимостью ужесточения монетарной политики, чтобы улучшить инфляционные ожидания и обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели 5%.

В декабре регулятор повышал учетную ставку до 9% годовых.

Следующее заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором будет определяться размер учетной ставки, состоится 3 марта.

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