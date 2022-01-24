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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Незначне здешевшання євро й долара: курс валют на 24 січня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
долар

24 січня Національний банк України ледь помітно знизив курс євро й долара до гривні.

Євро в перший робочий день тижня залишилося майже без змін – 32,11 грн/1€.

Майже не позначилось незначне здешевшання й на ціні долара – 28,32 грн/1$.

Втратив копійку 24 січня польський злотий – 7,09 грн і на стільки ж зріс російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 24.01:

  • $1 – 28,32 грн;
  • €1 – 32,11 грн;
  • 1 польський злотий – 7,09 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

курс валют на 24 січня 2022

20 січня правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 1% – до 10% річних.

У НБУ таке рішення пояснили необхідністю посилення монетарної політики, щоб покращити інфляційні очікування та забезпечити стійке зниження інфляції до цілі 5%.

У грудні регулятор підвищував облікову ставку до 9% річних.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому визначатиметься розмір облікової ставки, відбудеться 3 березня.

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