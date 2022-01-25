Во второй будний день этой недели доллар усилил свои позиции, а евро подешевело. Теперь американская валюта стоит 28,3749 грн за 1$, а европейская – 32,0594 грн за €1.

По данным Национального банка Украины, во вторник стоимость доллара стала дороже на 6 копеек, а цена евро теперь снизилась на 5 копеек.

По состоянию на утро 25 января, один польский злотый сейчас стоит 7,0271 грн за единицу, а стоимость 10 российских рублей составляет 3,5895 грн.

В НБУ цена злотого стала дешевле на 6 копеек, а 10 рублей – на 12 копеек, если сравнивать с предыдущим будним днем.

Курс валют от НБУ на 25 января

$1 – 28,3749 грн;

€1 – 32,0594 грн;

1 польский злотый – 7,0271 грн;

10 российских рублей – 3,5895 грн.

Курс валют в Украине

С начала 2022 года курс валют в Украине меняется. Эксперты заметили рост стоимости доллара, который уже пересек рубеж в 28 грн/1$ при ожидании среднегодового показателя 28,2 грн/1$.

Экономисты считают, что на курс гривны влияет ряд нестабильных изменений. Среди них – инфляционные риски, рост напряженности на фоне возможного нападения России и пандемия в Украине.