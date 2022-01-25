У другий будній день цього тижня долар посилив свої позиції, а євро здешевшало. Тепер американська валюта коштує 28,3749 грн за 1$, а європейська – 32,0594 грн за €1.

За даними Національного банку України, у вівторок вартість долара стала дорожчою на 6 копійок, а ціна євро тепер зменшилася на 5 копійок.

Станом на ранок 25 січня, один польський злотий зараз коштує 7,0271 грн за одиницю, а вартість 10 російських рублів становить 3,5895 грн.

У НБУ ціна злотого стала дешевшою на 6 копійок, а 10 рублів – на 12 копійок, якщо порівнювати з попереднім буднім днем.

Курс валют від НБУ на 25 січня

$1 – 28,3749 грн;

€1 – 32,0594 грн;

1 польський злотий – 7,0271 грн;

10 російських рублів – 3,5895 грн.

Курс валют в Україні

З початку 2022 року курс валют в Україні змінюється. Експерти помітили зростання вартості долара, який вже перетнув межу у 28 грн/1$ за очікувань середньорічного показника 28,2 грн/1$.

Економісти вважають, що на курс гривні впливає низка нестабільних змін. Серед них – інфляційні ризики, зростання напруженості на тлі можливого нападу Росії та пандемія в Україні.