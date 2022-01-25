В Украине снова подорожает бензин: Минэкономики повысило предельные цены

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которых АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщает официальный сайт Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 1,33 грн с 27,92 грн до 29,25 грн за литр, для дизельного топлива повышены на 1,68 грн с 25,16 грн до 26,84 грн за литр.

Это означает, что с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не должна превышать 34,25 грн за литр, а дизельного топлива — 33,84 грн за литр.

Правительство с мая 2021 года регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК Нафтогаз Украины подает расчеты в Министерство экономики трижды в месяц. Обычно после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.

Стоит отметить, что это не первое повышение цен на горючее за последние недели. Так, в начале января средняя стоимость бензина составила 26.97 грн, а дизтоплива – 23.82 грн.

Источник: Министерство экономики Украины